عمرو منير ينجز أول تحقيق لأقدم رحلة حج مدونة من بلاد شنقيط

يصدر قريبا عن دار بريل ليدن في ألمانيا، تحقيق أقدم رحلة شنقيطية مدونة: "الرحلة المباركة للحاج محمد البشير بن أبي بكر البرتلي الولاتي إلىٰ الحرمين الشريفين 1789- 1790م".

يستند التحقيق الذي أنجزه الباحث المصري عمرو عبدالعزيز منير، إلى ثلاث مخطوطات للرحلة موجودة في مصر، ومالي، ويحتوي التحقيق على مقدمة علمية وافية رصينة الإحكام.

إنها أقدم رحلة حج مدونة من بلاد شنقيط (موريتانيا الحالية)، والتي ضاعت منذ زمن طويل، وأعاد اكتشافها عمرو منير، وبالإضافة إلى قيمتها التاريخية وأهميتها في دراسة التواصل الحضاري بين غرب العالم الإسلامي وشرقه، فهي تتميز عن رحلات الحج الأخرى بمسارها، إذ يسهب مؤلفها في وصف المدن والقرى ومزارات الصالحين، التي شملتها الرحلة.

وتنفرد هذه الرحلة بوصف الصحراء الجزائرية المجهولة (تنزروفت)، ووصف المعالم والأماكن على طول الطريق إلى الحرمين الشريفين في شبه الجزيرة العربية، وكذلك آبار المياه وما إذا كانت عذبة أو مالحة. والرحلة مليئة كذلك بالعديد من الإشارات التاريخية، بالإضافة إلى بعض الظواهر اللغوية العربية القديمة وتتميز بدقة الوصف والاحتياط في الرواية.

والمحقق عمرو عبدالعزيز منير (أستاذ التاريخ الوسيط المشارك والمتخصص في التاريخ والفولكلور وأدب الرحلات) سبق له أن نشر العديد من الدراسات حول التراث والسير الذاتية الشعبية والتاريخ.