ضبط قضايا تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة لشرطة المسطحات على مستوى الجمهورية

شنت شرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 5 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية بدون ترخيص بالشرقية، وضبط 3 مصانع أسمدة بدون ترخيص بالغربية.



فيما تم ضبط 5 قضايا غذائية بالقليوبية، و5 منشآت بالشرقية، لعدم التخلص الآمن من المخالفات الصلبة، كما تم ضبط 22 سيارة بالقاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات.



كما تم ضبط 20 قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 13 قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بالشرقية.



كما تم ضبط 18 وحدة نهرية مخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 48 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.