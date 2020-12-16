محافظ جنوب سيناء يبحث مشروع استخراج المياه الجوفية بالطاقة الشمسية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لشركة شنايدر إلكتريك مصر، يرافقه المهندس عمرو قنديل خبير تطوير الأعمال بالشركة، وأسماء الشيمي المساعد التنفيذي للرئيس الإقليمي؛ لمتابعة الأعمال الخاصة بمشروع استخراج مياه الآبار للشرب والزراعة بالطاقة الشمسية لـ6 آبار في منطقة وادي سيلفا بمدينة رأس سدر.

وجرى الاتفاق، خلال اللقاء، على أن يجرى الانتهاء من المشروع في نهاية شهر يناير المقبل، وافتتاحه بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال فودة إن هذا المشروع يوفر مصدرًا مستدامًا للطاقة لتشغيل 6 آبار لمياه شرب والزراعة، كبديل لاستخدام السولار وتقليل نسبة إهدار المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن شركة شنايدر إلكتريك مصر، قدمت صوبة زراعية كبيرة لمواطني وادي سيلفا؛ لزيادة إنتاج الخضراوات المحلية، والمحافظة على الرقعة الزراعية من الاندثار؛ بسبب الجفاف الناتج عن عدم توفر الوقود الخاص بمولدات تشغيل الآبار.

وأوضح أن المشروع يخدم أكثر من 400 أسرة يعيشون على مساحة حوالي 100 فدان، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لهم، مما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام للمواطنين، وتقديم منطقة وادي سيلفا كنموذج للاستدامة في مصر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء، وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2019، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للعمل على تنمية بعض من القرى الأكثر احتياجًا من خلال توفير المياه والكهرباء لسكانها.