الملكة إليزابيث تتحدث مع شركة بريطانية عن «حياة السود»

ناقشت الملكة إليزابيث الثانية بإيجاز حركة "حياة السود مهمة" خلال مكالمة فيديو مع شركة محاسبة، احتفالا بالذكرى الـ 150 لتأسيسها.

وتحدثت الملكة إليزابيث إلى أربعة من موظفي شركة "كي بي إم جي" الذين انضموا من مناطق مختلفة من بريطانيا، لمناقشة كيفية قيامهم بتشكيل مستقبل الشركة.

وفي لندن، تحدثت الملكة مع جون ماكالا ليسي، أحد شركاء "كي بي إم جي" الذي تم انتخابه مؤخرا كأول عضو مجلس إدارة أسود للشركة في بريطانيا، وقاد عمل الشركة لتحسين الشمول والتنوع.

وناقش ماكالا ليسي خلال الاتصال، التزام الشركة بمبادرات التنوع وأشار إلى الحركة السياسية التي لقيت دعما عالميا بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، بعد أن ضغط شرطي أمريكي بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق.

وقال: "كان هذا العام حقا عاما صعبا بشكل لا يصدق لنا في الشركة ليس فقط بسبب ما وجب علينا من التأقلم مع كثير من التحديات التي جلبتها الجائحة، ولكن أيضا شهدنا مثل الجميع حول العالم مشهدا مؤلما للغاية وأحداثا تتكشف وأشعلت حركة حياة السود مهمة في أنحاء العالم وكذلك هنا في المملكة المتحدة".