الجزائر: 8 وفيات و442 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 26 حالة عن حصيلة أمس، ليصبح إجمالي الإصابات 93 ألفا و507.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي رصد 8 وفيات جديدة بتراجع 6 حالات عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2631.

وسجل ذات المصدر تعافي 393 مريضا، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 61 ألفا و700. كما أشار إلى تواجد 44 مصابا في العناية المركزة.