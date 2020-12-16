جوارديولا: عانينا من الهجمات المرتدة أمام وست بروميتش

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه كان يجب تحقيق الفوز على وست بروميتش ألبيون، على ملعب الاتحاد.

وأضاع مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين على ملعبه عندما تعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون، الذي يتذيل جدول ترتيب البريميرليج، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي:" علينا الفوز في هذه المباريات، ولم نتمكن من ذلك، أتيحت لنا الفرص، لكن للأسف لم نتمكن من التسجيل، خاصة في آخر 4 أو 5 مباريات".

وأضاف:" هذا هو الواقع، قادرون على السيطرة على المباراة فترات طويلة، ونفرط في الكثير من الفرص، كنا الأفضل في كل أجزاء الملعب، وصنعنا الكثير من الفرص، ولكننا لم نحسن استغلالها".

وأشار المدير الفني الإسباني:" اللاعبون كانوا متواجدون وسجلنا هدفًا، عانينا في هذه المباراة من الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، هاجمونا من الجانب الأيسر، ولم نستطع السيطرة بوجود ميندي وفودن".

وأتم جوارديولا:" في بعض الأحيان تحتاج للصبر، حاولنا العثور عليه لكنه لم يكن بالأمر السهل، كنا الأفضل في شوط المباراة الثاني، لكننا لم نتمكن من التسجيل، الأمر ليس سهلًا أمام 10 لاعبين يدافعون".