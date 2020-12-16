نائب المستشار الزراعي الفرنسي تعرب عن الاهتمام بالتعاون مع مصر

أعربت نائب المستشار الزراعي الفرنسي الإقليمي للشرق الأوسط الكسندرا ترويانوجرو عن اهتمام دولة فرنسا بالتعاون مع مصر في جميع المجالات وبصفة خاصة في المجال الزراعي.

جاء ذلك على هامش زيارتها لمركز البحوث الزراعية، حيث بحثت مع الدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز لشئون البحوث مجالات التعاون المشتركة في مجال البحوث الزراعية التطبيقية.

وأضافت ترويانوجرو أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا لتوطيد العلاقات ودعم مجالات التعاون بين البلدين.

وعرضت الدكتورة شيرين عاصم، مهام وأنشطة مركز البحوث الزراعية ومعاهده وقطاعاته المختلفة ودور المركز في دعم قطاع الزراعة في مصر، كما استعرضت مجالات التعاون القائمة بين معاهد المركز ونظيراتها بدولة فرنسا.

وتم مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في البحوث الزراعية التطبيقية والمشروعات المشتركة للنهوض بالإنتاج الزراعي والتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في كلا البلدين.

وتفقدت ترويانوجرو، والوفد المرافق لها، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، وهو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة في مجال تخصصه، وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الاعتماد الفنلندية (FINAS)، للتعرف على الأنشطة البحثية والخدمية التي يقوم بها المعمل، وعلى إمكانيات المعمل وأهدافه ودوره الرقابي في مجال سلامة الغذاء والإجراءات الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة المصدرة لدولة فرنسا بدءًا من استلام العينات وتجهيزها وصولا لمرحلة إصدار شهادات التحليل، بالإضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بأهم المحاصيل التصديرية والمحلية، وذلك في إطار بحث آفاق التعاون بين البلدين.

كما تفقد الوفد المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات وتحليل الملوثات العضوية عالية الثبات (الدايوكسين)، وتحليل الميكروبيولوجي ومشاهدة أحدث أساليب وتقنيات طرق التحاليل العالمية المستخدمة بالمعمل لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

وأشادت المسئولة الفرنسية بنظام العمل في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وما شاهدته من تطور في أساليب التحاليل واستخدام وتطبيق أحدث التقنيات بالمعمل، مشيرة إلى وجود فرص كبيرة لدعم سبل التعاون بين المعمل والمعامل المناظرة في فرنسا.