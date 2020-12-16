 وزير المالية: تكلفة أكبر عملية جراحية في التأمين الصحي لا تتعدى الـ400 جنيه - بوابة الشروق
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وزير المالية: تكلفة أكبر عملية جراحية في التأمين الصحي لا تتعدى الـ400 جنيه

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:06 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أكبر عملية جراحية يجريها المواطن في التأمين الصحي تكلفتها لا تتعدى الـ300 أو 400 جنيه، وذلك بحسب القانون.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أنه حال مخالفة مقدم الخدمة للأسعار المحددة فإنه على المتلقي أن يبلغ الجهة الممولة والمتمثلة في هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن هذا النظام جاء نتيجة لما يسمى المساهمة عند تلقي الخدمة، والتي تقر بدفع المواطن نسبة معينة على أن تتكفل هيئة التأمين الصحي بباقي المبلغ، مضيفًا أن هذا القانون جار العمل به حاليًا.

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