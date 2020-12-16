محافظ الأقصر يستجيب لشكوى المواطنين الخاصة بارتفاع فواتير الكهرباء

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه تتم الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بمحافظة الاقصر، بشأن ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث يتم التعاون مع شركة مصر العليا؛ لتوزيع الكهرباء؛ للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف ألهم أنه تم التنسيق مع المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم التنبيه على أنه في حالة وجود متأخرات على المواطنين، سواء لعدم السداد أو تراكمات قراءات أو ما شابه يتم المحاسبة على الاستهلاك الشهري مضافاً إليه ما لا يزيد عن 25% من قيمة الفاتورة، وبدون تحميل المواطن أية غرامات أو فوائد، بالإضافة إلى أنه تقرر عدم إصدار فاتورة كهرباء إلا بموجب صورة للعداد تؤكد قيام المختص بالتواجد أمام العداد بالوقت والتاريخ والمكان الثابت في الصورة.

وأوضح أنه في حالة وجود شكاوى، أو حالات خاصة، يتم التواصل معها لحل المشكلة أياً كانت؛ لتصل إلى الهدف الأساسي وهو تقديم خدمات كهربائية ذات جودة عالية، مع ضمان تحقيق الرضى التام للمواطنين، ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.