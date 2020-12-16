القضاء الفرنسي يصدر حكما اليوم بحق المتهمين في الهجوم على مكاتب «تشارلي إيبدو»

من المتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي حكما اليوم الأربعاء بشأن 14 شخصا متهمين بالمساعدة في تدبير هجوم إرهابي على مكاتب مجلة تشارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في يناير 2015.

وطالب ممثلو الادعاء بأحكام تتراوح بين خمسة أعوام إلى السجن مدى الحياة بحق المهاجمين المزعومين، والذين يُحاكم ثلاثة منهم غيابيا.

وتنظر المحكمة ليس في الهجوم على تشارلي إيبدو وحده ولكن أيضا في الهجوم الذي أعقب ذلك على متجر للكوشر (الأطعمة المطابقة للشريعة اليهودية) في جنوب باريس. وأردت قوات الأمن المهاجمين الثلاثة في ذلك الحادث، قتلى بعد أن أطلقت النار عليهم.

وقتل 17 شخصا بشكل إجمالي في الهجومين.