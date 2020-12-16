استكمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قبيل انتهاء ولايته، النمط المميز لفترة رئاسته عن غيرها، ليتفوق لأول مرة بالتاريخ الأمريكي، من حيث عدد قرارات الإعدام بحق مواطنين مدنيين.

ونقلت صحيفة الجارديان، عن التقرير السنوي لمركز معلومات أحكام الإعدام الأمريكي، أنه في عام 2020 أعدمت الحكومة الفدرالية الأمريكية، برئاسة ترامب، 10 أشخاص، بينما تم إعدام 7 فقط بأحكام لكل ولاية أمريكية على حدة.

فأما على مستوى الولايات، فقد قامت ولايات مزوري وتنيسي وألباما وجورجيا بإعدام واحد لكل منها، بينما نفذت تكساس 3 إعدامات، لتحقق أقل رقم إعدامات صادرة عنها منذ 37 عامًا.

وجاء عدد الإعدامات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية مرتفعًا، رغم انتشار جائحة كورونا، والتي أصابت 9 أشخاص من فريق إعدام سجن تيرهوت بإنديانا، بحسب التقرير.

وأصدر ترامب، لأول مرة خلال 130 سنة، أحكام إعدام بعد فوز منافسه بالانتخابات الرئاسية جو بايدن، إذ قرر ترامب إعدام 3 أشخاص، بينما كان آخر رئيس أمريكى فعل نفس الشيء هو كروفر كليفلاند عام 1889.

ومن بين الـ3 أشخاص الذين تقرر إعدامهم عقب خسارة ترامب، 2 ارتكبا جرائمهما خلال المراهقة، وامرأة هي الأولى منذ 60 سنة يتقرر إعدامها فيدراليًا.

ويغلب على الأشخاص الذين تم إعدامهم بقرارات من إدارة ترامب هذا العام، أنهم من ذوي البشرة السمراء، ما يعكس تحيز إدارة ترامب ضد ذلك العرق، بحسب التقرير.

وبمقابل تعطش إدارة ترامب للإعدامات، شهدت أحكام الإعدام انخفاضًا مبشرًا، على مستوى الولايات، إذ انضمت ولاية كولورادو عاصمة الإعدامات في أمريكا للولايات، التي ألغت تلك العقوبة، بينما لم استمرت ولاياتا يوتا ولويزيانا للعام الـ10 على التوالي بعدم تنفيذ أي حكم إعدام.

ومن ناحيته، صرح الرئيس الفائز بالانتخابات جو بايدون بأنه سيحارب بقاء حكم الإعدام، ولكن من المأسف أن 3 أشخاص سيتم إعدامهم قبل تسلم بايدن رسميًا الرئاسة 21 يناير المقبل.