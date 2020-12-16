الرئيس التونسي يشدد على ضرورة قيام القضاء بدوره في محاكمة الفاسدين

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره خاصة في محاكمة الفاسدين وكل من يخرق القانون على وجه العموم.

وشدد قيس سعيد، خلال لقائه، مساء اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، مع وزير العدل محمد بوستة، على أن القضاء مرفق حيوي ترتبط به حقوق المواطنين والمتقاضين عمومًا ولابد أن يعود إلى سيره الطبيعي.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسي، بقصر قرطاج اليوم، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى مبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، وأكد سيعد، في هذا الصدد، على أن ضرورة توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه، مجددًا تأكيده على أنه لا حوار مع الفاسدين.