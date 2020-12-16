مدير رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية: 12 كلية حسمت الانتخابات بالتزكية

قال مدير إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، محمود جمال الدين، إنه انتخابات الاتحادات الطلابية فى جامعة الإسكندرية بكليات (الآداب، والتجارة، والتربية، والسياحة، والعلوم، والزراعة، والهندسة، والحقوق، والتربية بنات، وبنين، والفنون الجميلة، والحاسبات، وباقى الكليات)، حسمت بعض لجانها فقط بالتزكية، على أن تجرى الانتخابات فى باقى الكليات يوم 20 ديسمبر الجارى.

وأضاف فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، اليوم، أن عدد التظلمات المقدمة فى انتخابات الاتحادات الطلابية 13، وتم قبول 4، والمرفوض 9، ليصبح إجمالى الطلاب 1065 طالبا وطالبة يخوضون الانتخابات.

وأضاف جمال الدين أن لجنة فحص طلبات الترشح قررت استبعاد 115 طالبا وطالبة من خوض انتخابات الاتحادات الطلابية لأسباب ما بين عدم ممارسة النشاط، وعدم استيفاء الشروط وصدور عقوبات تأديبية.

وأشار إلى إنه تم تخصيص 20 لجنة لإجراء الانتخابات الطلابية، وكل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل من إدارة رعاية الشباب وطالبين.

يذكر أن إجراء الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج في الكليات يوم 20 من الشهر الجاري، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23، ويوم 24 تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة.