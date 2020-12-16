النني أساسيا في تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

وقبل المباراة يحتل أرسنال المركز 15 على جدول ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وشهدت التشكيلة تواجد محمد النني أساسيا بعد الأداء المتميز الذي قدمه في مباريات أرسنال السابقة.

وجاء تشكيل الجانرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: ميتيلاند نيلس- هولدينج- جابريل دوس سانتوس- كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني- داني سيبايوس.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا- بيبي- بيير إيمريك أوباميانج.

خط الهجوم: نيكاتاه.