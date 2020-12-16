 ملك البحرين يتلقى لقاح كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

ملك البحرين يتلقى لقاح كورونا

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 5:23 م

بادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتفضله بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، منوهًا بأن الله قد حبى المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأربعاء، أعرب الملك عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك