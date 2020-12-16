ما الشخصيات النسائية التي بُحث عنها في مصر والسعودية والسودان عام 2020؟

من الواضح أن القضايا المرتبطة بسجن شابات مصريات على خلفية نشرهن فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد حظيت باهتمام كبير في مصر، إلى جانب قضية التحرش التي يواجهها الشاب أحمد بسام زكي.

أما في السعودية، فتركز الاهتمام على أخبار الممثلات والفنانات المحليات والعربيات، وكذلك كان الحال في السودان.

نركز في هذا العرض السريع على شخصيات ومواضيع تتعلق بالمرأة كانت محط اهتمام مستخدمي محرك البحث غوغل عام 2020، في ثلاث دول هي مصر والسعودية والسودان.

مصر

حنين حسام - - رقم 1

في قائمة يمكن العثور عليها عند إجراء بحث بسيط على موقع غوغل ترندز تحت فئة (مشاهير وشخصيات عامة) ، كانت حنين حسام أكثر شخصية بحث عنها المصريون عام 2020.

أصبحت الشابة العشرينية المشهورة بفيديوهاتها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا في مصر في نهاية شهر أبريل، عندما ألقي القبض عليها، واتُهمت "بالتعدي على قيم الأسرة المصرية".

ومنذ ذلك الحين بدأ لقب "فتاة تيك توك" يستخدم للإشارة إلى الشابات اللاتي يعرضن فيديوهات على تيك توك، وتعتبرها "وحدة الرصد" مخلّة بالآداب.

يوم 27 يوليو صدر قرار من المحكمة الاقتصادية - باعتبارها مختصة بالنظر في قضايا الجرائم الالكترونية - بحبس حنين مع آخرين لمدة سنتين، وبغرامة تقترب من 20 ألف دولار أمريكي.

وكان من المفترض أن ستستأنف القضية في أغسطس الماضي، لكنها بقيت تؤجّل.

أحمد بسام زكي - رقم 6

جاء اسم أحمد بسام زكي في المرتبة السادسة - واسمه مرتبط بقضية تحرّش هزّت المجتمع المصري.

في بداية شهر يوليو الماضي أُنشِئَت صفحة على موقع إنستغرام اسمها "بلّغ عن أحمد بسام زكيassaultpolice"، تحوي عشرات الشهادات ضد الشاب العشريني، من قبل شابات لم يكشفن عن أسمائهنّ، وقلن إنهن كن عرضة لاعتداءاته الجنسية أثناء فترة دراسته.

وجاء القبض على زكي مفاجئا لبعض المصريين، الذين توقعوا أن يحميه منصب والده من المحاسبة. وإثر انتهاء تحقيقات النيابة، وٌجهت له تهمة "هتك عرض" ثلاث فتيات، وهذه تهمة تختلف عن تهمة "الاغتصاب" في القانون المصري.

وبعدها بأشهر، كشفت شابة في الثانية والعشرين من العمر، واسمها نادين أشرف، أنها كانت وراء إطلاق الصفحة التي أدت إلى القبض على زكي.

تأجلت محاكمة أحمد بسام زكي عدة مرات، ومن المقرر أن يصدر حكم بقضيته يوم 29 ديسمبر.

أمل عبد الله - رقم 8

في نهاية شهر مارس الماضي، أثار مسلسل "الاختيار" جدلا في المجتمع المصري. ويبدو أن فيديو للإعلامية المصرية، أمل عبدالله، تحدثت فيه عن المسلسل قد دفع كثيرين للبحث أكثر عنها.

مسلسل الاختيار: "فن هادف" أم "دعاية سياسية بغطاء ديني"؟

منه عبد العزيز - رقم 9

في نهاية شهر مايو الماضي، اعتقلت السلطات المصرية منة عبدالعزيز بعد ظهورها في مقطع فيديو تتهم فيه شابا بالاعتداء عليها واغتصابها وضربها، وظهر واضحا آثار كدمات على وجهها قبل أن تعود وتتراجع عن اتهامه باغتصابها.

أغنية سالمونيلا - رقم 9 على قائمة الأغاني

تصدرت أغاني المهرجانات قائمة أكثر الأغاني رواجا لعام 2020.

وكان هذا العام قد بدأ بانتشار أغنية لتميم يونس اسمها "سالمونيلا"، شاهدها أكثر من 7 مليون شخص على موقع يوتيوب في أسبوع واحد، وتسببت كلمات الأغنية بإزعاج كثيرين ومطالبة يوتيوب بحذف الأغنية.

وانقسم الناس بشدة حول الأغنية وكُتبت حولها مقالات رأي كثيرة وامتلأت صفحات فيسبوك بمنشورات بخصوصها؛ إذ فرح أشخاص بشكل الأغنية ومضمونها، بينما عدهاآخرون دعوة للعنف ضد المرأة.

مسلسل ليه لاء - رقم 7 على قائمة المسلسلات

بعد انتهاء شهر رمضان، الذي استمر من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية مايو، عرض مسلسل "ليه لاء" وهو من تأليف مجموعة كتاب بإشراف السيناريست، مريم نعوم، ومن بطولة الفنانة أمينة خليل.

أثار موضوع المسلسل جدلا في الأوساط المصرية؛ فهو يدور حول ترك شابة بيت العائلة واستقلالها في بيت خاص بها وعملها من أجل أن تحقق الشروط المطلوبة لتحصل على منحة دراسة من قبل جمعية تمكين للمرأة.

كما اشتهرت أغنية التتر واسمها "قادرة" بصوت آمال ماهر.

السعودية

هبه الحسين - رقم 2

جاء اسم هبة الحسين في المرتبة الثانية ضمن قائمة الشخصيات، مباشرة بعد رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.

ويبدو أن إعلان المغني السعودي، عايض يوسف، زواجه من الممثلة والإعلامية السعودية، هبة الحسين، دفع الناس للبحث عن تفاصيل حياتها.

سوزان نجم الدين - رقم 5

يبدو أنه كان هناك اهتمام بالتعرف أكثر على الممثلة السورية، سوزان نجم الدين، في شهر مايو بالتزامن مع شهر رمضان، وتحديدا عمرها - كما يكشف موقع غوغل ترندز.

إلهام علي - رقم 7

أعلنت الممثلة السعودية، إلهام علي، خبر خطوبتها في شهر مايو/أيار الماضيفشغلت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. كما شاركت في مسلسلين في شهر رمضان وكلاهما أثار الجدل وهما: "أم هارون" و"مخرح 7".

منة عرفة - رقم 8

كما كانت الممثلة المصرية، منة عرفة، وهي من مواليد عام 1999 ضمن قائمة أكثر 10 بّحث عنهم في السعودية عام 2020.

هيا الشعيبي - رقم 10

في شهر أكتوبر الماضي، اتهم مغردون سعوديون الفنانة، هيا الشعيبي، بالإساءة إلى بلادهم وذلك بسبب صورة لأمير قطر، تميم بن حمد، نشرتها الشعيبي عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك" في إشارة واضحة منها إلى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وردت الشعيبي بطريقة غير مباشرة على الهجوم عليها من خلال مقطع فيديو، وقالت: "إن قالوا جسد قلت الكويت وإن قالوا روح قلت السعودية وإن قالوا قلب قلت أهل الدوحة وإن قالوا نسم قلت عمان وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين، أكثر من كده ما أقدر أقول".

السودان

منال البدري - رقم 5

يبدو أن شهرة المطربة السودانية الشابة، منال البدري، قد تزايدت، وجاء اسمها ضمن قائمة أكثر المواضيع بحثا في السودان.

ياسمين صبري- رقم 9

كما كانت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، هي أيضا ضمن القائمة وجاءت في المرتبة التاسعة.