كاتب تركي: العدالة والتنمية سيواجه مأزق عدم تخطي 50% في الإنتخابات القادمة

كشف الكاتب الصحفي التركي مصطفى بالباي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبحث عن معادلة جديدة لتحقيق نجاح في الانتخابات بأية طريقة، لإعطاء الانطباع بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح وان النجاحات متواصلة ولا وجود للازمات.

وفي مقاله بصحيفة "جمهورييت" التركية، أورد أنه يتم البحث عن طرق جديدة من داخل حزب العدالة والتنمية هدفها خفض عتبة الحكم البالغة 50%، بعدما كشفت الاستطلاعات الأخيرة أن تحالف الشعب، الذي شكله حزب العدالة والتنمية وشريكه الأصغر حزب الحركة القومية، لن يصل إلى عتبة 50% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي أنقرة، تم اجراء أربعة استطلاعات للرأي العام، خلصت جميعها بأن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لن يتعديا عتبة 45 % من الاصوات مما سيوقع التحالف في أزمة حقيقية بلا حل.

بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإن الوضع يبدو أكثر تعقيدا مما يثير قلق اردوغان ومساعديه في الحزب الحاكم بعدما أظهرت بعض الأرقام التي وصلت إلى القصر أن حزب العدالة والتنمية لن يحصل على أكثر من 32 في المائة من الأصوات ، وأن أردوغانسوف يحصل على حوالي 40 في المائة فقط من الاصوات.

وبموجب هذه المتغيرات فإن هنالك تكهنات تتسرب للحيلولة دون انتكاسة العدالة والتنمية وذلك بضرب حزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه ويتزعمه علي باباجان أو حزب المستقبل برئاسة أحمد داوود أوغلو، ومنعه بأية طريقة من دخول الانتخابات بسبب هلع اردوغان وحزبه من اكتساحه الأصوات او منافسة العدالة والتنيمة.