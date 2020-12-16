تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 5 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالإعدام في اتهامهم بقتل شخصين عمدًا مع سبق الإصرار في مدينة السلام.



كان المتهمين قد صدر ضدهم حكم غيابي بالإعدام في اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار، حيث قتلوا المجنى عليه "ز.ع" بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلافات، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ونارية واستدرجوا المجنى عليه بزعم إنهاء الخلافات بينهم، وما إن ظفروا به حتى سدد له أحد المتهمين ضربات في جسده بأسلحة بيضاء، وعندما حاول المجنى عليه مقاومتهم صوبوا عيارًا ناريًا من سلاح نحوه.



كما قتلوا المجنى عليه "ر.ع" عمدًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله انتقامًا منه لاشتراكه في واقعة قتل، وتوجهوا لمكان تواجده بمستشفى السلام العام حيث كان يعالج من طلق ناري.



وأضافت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اقتحموا مستشفى السلام العام واستعرضوا القوة والعنف في وجه المجنى عليهم، أطباء وهيئة تمريض المستشفى، واقتحموا غرفة العمليات وسحبوا المجني عليه الثانى من منضدة العمليات وفكوا الأجهزة الموصلة بجسده وفارق الحياة.



كما وجهت النيابة للمتهمين إحراز سلاح نارى "فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء، وشهد رئيس مباحث القسم وقت الحادث بأنه وردت معلومات بوقوع مشاجرة نتجت عنها إصابة المجنى عليه الأول والثانى، وأنهما يتلقيان العلاج بمستشفى السلام، وأن الأول توفى حال وصوله لإصابته بطلق نارى، وتوجه إلى مكان الواقعة فتقابل مع بعض الأهالى والمصادر السرية، وبمناقشة بعض من تم ضبطهم أكدت التحريات وقوع مشاجرة بين المجنى عليه الأول والمتهمين أمام مرور السلام على أولوية الوقوف للاحتيال على المواطنين بزعم تسهيل إنهاء أوراق التراخيص لسياراتهم وتراخيص القيادة.