 الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم أي وساطة تهدف لمناخ حوار في بيلاروسيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم أي وساطة تهدف لمناخ حوار في بيلاروسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
بروكسل - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:17 م

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد جاهز لدعم أي جهود وساطة ذات مصداقية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تهدف إلى خلق مناخ حوار حقيقي وطني وشامل بين السلطة والمعارضة في بيلاروسيا.

جاء ذلك خلال لقاء بوريل في بروكسل مع وفد من المعارضة في بيلاروسيا تترأسه ممثلة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا حيث تم استعراض تطورات الوضع الحالي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد مستمر في دعم الديمقراطية والحريات في بيلاروسيا، وقال "نواصل الدعوة مع شركائنا الدوليين لإنهاء الاعتقالات والعنف ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وكذلك مقاضاة المتورطين بانتهاكات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن دعمه للحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل أشهر في بيلاروسيا للاحتجاج على انتخابات رئاسية وُصفت بأنها مزورة وقادت الرئيس الكسندر لوكاشينكو لولاية إضافية.

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