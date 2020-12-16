 فاردي يقود هجوم ليستر أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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فاردي يقود هجوم ليستر أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

علاء العزب
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 7:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 7:13 م

أعلن براندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب «كينج باور».

وقبل المباراة يحتل ليستر المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل الثعالب على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكيل.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا- جوني إيفينز- كريستيان فوكس.

خط الوسط الدفاعي: ميندي- جيمس جوستين

خط الوسط الهجومي: جيمس ماديسون- يوري تيلمناس- جينجيز أوندر- بارنز.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

 


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