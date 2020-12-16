التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان للتحالف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أكد أنه "بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي".

وأوضح المالكي أن "هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة".