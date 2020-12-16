رئيس وزراء إسبانيا يبحث تشديد القيود لاحتواء كورونا خلال فترة الأعياد

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن تشديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا خلال فترة الأعياد حال استمرت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع.

وأضاف سانشيز، أمام البرلمان: "فترة عيد الميلاد سوف تقرر ما إذا كان يمكننا تجنب موجة ثالثة".

وذكر سانشيز، أنه حتى الآن تحسن الوضع، مشيرا إلى تراجع حالات الإصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولكنه أوضح أن حكومته لن تتردد في تشديد القيود الحالية خلال عطلات الأعياد بالتعاون مع المناطق، عقب ارتفاع حالات الإصابة مجددا يوم الجمعة الماضي.

وتابع رئيس الوزراء: "أفضل طريقة لتجنب حالات الإصابة هي التعامل على أننا جميعا مصابون بالفيروس، ولكن لا نعلم ما إذا كان يمكننا نقل العدوى للآخرين".

وكانت إسبانيا سيطرت بنجاح على الموجة الثانية من تفشي الفيروس عبر فرض حظر تجول خلال الليل وقيود على التنقل بين المناطق وإغلاق المطاعم والمنشآت الأخرى في بعض المناطق. وأبقت الحكومة على المحال والمدارس مفتوحة في كل المناطق تقريبا.

وكان عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال سبعة أيام ارتفع أمس الثلاثاء إلى 98، مقابل 80 يوم الجمعة الماضي.