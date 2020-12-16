كايلي جينر تتصدر قائمة فوربس للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال 2020

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تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، قائمة مجلة فوريس السنوية للشخصيات الأعلى تحقيقا للإيرادات لعام 2020.

وقالت المجلة إن كايلي - 23 عاما- تمكنت من الحصول على 590 مليون دولار خلال هذا العام.

وجاء المغني كاني ويست - 43 عاما-، زوج شقيقتها كيم كارداشيان في المرتبة الثانية، حيث حصل على 170 مليون دولار.

وأوضحت المجلة، أن معظم إيرادات كايلي جاء من بيع 51% من شركتها كايلي لمستحضرات التجميل.

وأضاف المجلة أن ثروة ويست ارتفعت إلى 3ر1 مليار دولار بعد إيراداته لهذا العام.

وجاء في المرتبة الثالثة لاعب التنس روجر فيدرر، حيث أنه يعد أكثر الرياضيين أجرا، حيث بلغت إيراداته لهذا العام 3ر106 مليون دولار.

وحل لاعب الكرة كريستيانو رونالد في المرتبة الرابعة بعد تحقيق إيرادات تبلغ 105 مليون دولار، معظمها يأتي من مرتبه السنوي من نادي يوفينتوس الإيطالي.

وقالت المجلة إن لاعب الكرة ليونيل ميسي جاء في المرتبة الخامسة بإيرادات تبلغ 104 مليون دولار.

وحل الممثل والمنتج تايلور بيري في المرتبة السادسة بعد تحقيقه إيرادات تبلغ 97 مليون دولار هذا العام.