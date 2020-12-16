محافظ سوهاج: رصد مليارين و100 مليون لتطوير 68 قرية

أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج عن رصد مليارين و100 مليون جنيه لتطوير 68 قرية بالمرحلة الثانية بمختلف مراكز المحافظة حيث يشمل التطوير جميع القطاعات من بنية أساسية ومياه شرب وصرف صحي وطرق وتجميل وإنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ونائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، اليوم الأربعاء، مع 50 من شباب وفتيات المحافظة في اللقاء الدوري الأول للشباب بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد الفقي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير وتنمية محافظات الصعيد وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر المنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا وكان لسوهاج النصيب الأكبر في الدعم فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استفادت منها 29 قرية بالمرحلة الأولى بالمحافظة بتكلفة 102 مليون جنيه.

واستمع المحافظ سوهاج، خلال اللقاء، إلى أفكار وآراء الشباب والمعوقات والقضايا التي تهم الشارع السوهاجي، مؤكدا دعمه للشباب وإقامة اللقاء بشكل دوري لعدد 50 شاب وفتاة بكل لقاء كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" مؤكدا على أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم وأن علينا الاستفادة منها.

وأكد الفقي، ثقته في قدرة الشباب على التغيير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الاجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دوري وأن الباب مفتوح أمام الجميع لإبداء الآراء والأفكار والمقترحات وأنه سيتم عرض المقترحات والأفكار الجديدة عليه بشكل مباشر واتخاذ خطوات جادة للتطبيق الفعلي لها بما يخدم المواطن السوهاجي.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم حول عدد من أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع السوهاجي في مختلف القطاعات " التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء ".