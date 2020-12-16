الأهلي يغير موعد سفره للنيجر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغيير موعد السفر إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونديب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكان من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي عبر خطوط الطيران العادية فى ساعة متأخرة مساء الجمعة المقبل عقب مباراة الفريق أمام غزل المحلة فى الدوري ، إلا أن مجلس إدارة الأهلي قرر أن يسافر الفريق عبر طائرة خاصة ليقرر الجهاز الفنى تأجيل السفر إلى ظهر الأحد المقبل.



كان مجلس إدارة الأهلي قد اعتمد أمس قرار سفر البعثة إلى النيجر عبر طائرة خاصة لتجنب إرهاق الفريق خاصة وأن البعثة كانت ستسافر عبر ترانزيت فى أديس أبابا، على أن يترأس البعثة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة .

