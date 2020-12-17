 بريطانيا تأمل في الموافقة على لقاح أسترازينيكا بحلول أوائل العام الجديد - بوابة الشروق
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بريطانيا تأمل في الموافقة على لقاح أسترازينيكا بحلول أوائل العام الجديد

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 10:57 م

أعربت المملكة المتحدة عن أملها في أن تقرر الجهة المنظمة للأدوية ما إذا كانت ستوافق على لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد في غضون أسابيع، الأمر الذي قد يقدم دفعة كبيرة لجهود الإنعاش الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي قوله إن الهيئة الرقابية قد تتوصل إلى قرار بناء على تحقيقاتها في بيانات السلامة والفعالية بحلول أوائل يناير المقبل، أو حتى قبل ذلك.

وقال ويتي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء "أعتقد أن هناك فرصة معقولة أنه بحلول أوائل العام الجديد، ربما قبل ذلك، لكن هذا يعتمد كليا على البيانات، سيتمكنون من تحديد ما إذا كانوا واثقين من أن هذا اللقاح فعال وآمن".

وأوضح ويتي أنه بعد ذلك، ستقوم الحكومة في طرح اللقاح ببطء، لضمان التعامل مع أي مشاكل، مضيفا أنه يجب ترك هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لتؤدي عملها دون ضغوط.


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