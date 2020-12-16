متحدث الوزراء: لا يمر يوم إلا وننفي 3 شائعات جماهيرية تقلق المواطن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يحرص على عدم التطرق للشائعات في المداخلات الهاتفية التي يجريها مع البرامج، موضحًا أن الحديث عن بعض الشائعات ونفيها يعطيها قدرًا من الأهمية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزراء يحرص على وضع آلية منظمة للرد على الشائعات، عبر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن المركز يتولى الرد من خلال نفي أي شائعة، متابعًا: «يقومون بمجهود وافر، ولا يمر يوم إلا وينفون شائعتين ثلاثة من الشائعات الجماهيرية التي تقلق المواطنين».

ولفت متحدث الوزراء إلى أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، طمأنت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ التكليفات الرئاسية وعمل منظومة للتأمين الصحي للصيادين، مؤكدًا أن الرئيس يؤكد على إيلاء أهمية لهذه الفئات والعمالة غير المنتظمة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.