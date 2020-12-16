قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مايحدث الآن في المشهد السياسي بمصر يعد استكمالًا لمراحل بناء الدولة، مشيرًا إلى أنه بعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة تدخل مصر في مرحلة الانطلاقة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن التمثيل النيابي القائم على الغرفتين يستكمل شكل الحياة النيابية في مصر، موضحًا أنها انطلاقة لبناء لمسيرة تثبيت أركان الدولة.

وأوضح أن خلال الفترة الماضية تمكنت مصر من تحييد الإرهاب والبدء في عمليات التنمية، ذاكرًا أن أزمة كورونا كانت بمثابة اختبار لمصر، ولكنها اجتازته بشكل جيد.

ولفت إلى أن مجلسي النواب والشيوخ يقع على عاتقهما مهمة تشكيل مستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.