أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الأربعاء، إنه لم يتبق سوى 3 أسرة للرعاية الحرجة في منطقة سيول الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 26 مليون نسمة.

جاء ذلك في وقت أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتسجيل 1078 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل الثلاثاء، وهي أعلى نسبة منذ بداية الوباء، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويأتي أيضا بعد 3 أيام من تجاوز عدد الإصابات اليومية 1000 حالة للمرة الأولى منذ تأكيد كوريا الجنوبية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في يناير الماضى.

كما أبلغت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 12 حالة وفاة بكورونا، وهو اليوم الثاني من الوفيات المكونة من رقمين بعد رقم قياسي في اليوم السابق يبلغ 13 حالة في بلد أبقى حالات الإصابة والوفيات الإجمالية منخفضة نسبيًا من خلال أنظمة التتبع والاختبار.

وزاد عدد حالات الإصابة الشديدة إلى أكثر من الضعف خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 226 حالة يوم الأربعاء.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، في اجتماع حكومي، إن "الأولوية القصوى هي تأمين المزيد من أسرة المستشفيات"، وأضاف: "يجب تعبئة السلطة الإدارية الكاملة حتى لا ينتظر أي مريض أكثر من يوم قبل توفير سرير له".

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا شاملة لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي الحالية في محاولة لتجنب الاضطرار إلى فرض أعلى مستوى من القيود، والتي ستكون فعليًا أول إغلاق في البلاد.