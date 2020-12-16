وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على استحواذ الدولة الألمانية على حصة في شركة هينسولت للسلاح.

وقرر مجلس الوزراء، الاستحواذ على حصة أقلية تملك حق النقض بـ1ر25% في الشركة التي تنتج تقنيات عسكرية مهمة.

ومن المنتظر أن تخصص الحكومة الاتحادية في برلين أكثر من 400 مليون يورو لهذه الخطوة.

كانت وزارة الدفاع الألمانية، أوضحت لنواب البرلمان أن هذه الصفقة لها "جوانب تتعلق بالسياسة الأمنية"، وكانت هينسولت تمثل في السابق قطاع تصنيع الرادار في مجموعة إيرباص قبل أن تستحوذ شركة (كيه كيه آر) الأمريكية للاستثمارات على هينسولت في عام 2017.

ويعمل لدى الشركة الألمانية التي تقع في مدينة تاوفكيرشن القريبة من ميونخ جنوبي ألمانيا، 5400 شخص، وقد بلغت عائداتها في العام الماضي 1ر1 مليار يورو، وانضمت هينسولت إلى البورصة في سبتمبر الماضي.

وتقوم هذه الشركة بتصنيع تقنيات مهمة أيضا في مجالي التشفير والاستشعار، وهما من المجالات التى تسعى الحكومة الألمانية إلى منع وصول "قوى غير ودية" إليها.