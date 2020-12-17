نيجيريا تأمر مواطنيها بربط هواتفهم بأرقام بطاقات هوياتهم

أمرت هيئة تنظيم الاتصالات في نيجيريا مستخدمي الهاتف المحمول بربط أجهزتهم بأرقام بطاقة الهوية، مما يزيد من احتمالية حجب ملايين الخطوط، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت لجنة الاتصالات النيجيرية في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن المشتركين أمامهم مهلة حتى 31 ديسمبر للامتثال للمتطلبات. وأضافت أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى قطع خطوط الهاتف في يناير.

وتشير بيانات لجنة الاتصالات النيجيرية إلى وجود حوالي 196 مليون خط هاتف نشط في يونيو 2020. وفي الوقت نفسه، ربط 5ر41 مليون نيجيري فقط أرقام بطاقة الهوية المطلوبة بأجهزتهم، وفقا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للجنة إدارة الهوية الوطنية، المسؤولة عن عمليات التسجيل.