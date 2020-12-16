مرصد الأزهر: اختطاف بوكو حرام للأطفال في نيجيريا يعكس خسائرها الكبيرة

جدد الدكتور محمد عبد الرحمن، المشرف بمرصد الأزهر، إدانة المرصد لظاهرة اختطاف جماعة بوكو حرام الإرهابية للأطفال في نيجيريا.



وقال عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن ظاهرة اختطاف الأطفال وتجنيدهم القصري من قبل جماعة بوكو حرام في نيجيريا ليست بالظاهرة الجديدة، مشيرًا إلى قيام هذه الجماعة الإرهابية من قبل في عام 2014 باختطاف 276 فتاة من مدرسة ثانوية.



وأضاف أن مثل هذه الممارسات تدل على الخسائر الفادحة في صفوف جماعة بوكو حرام من المجندين والمقاتلين، مشيرًا إلى احتياجها لتجنيد الكثير من الأطفال والسيطرة على عقولهم واستخدامهم في العمليات الإرهابية.



وأوضح أن هناك عدد من السيناريوهات التي من الممكن وأن تحدث بعد اختطاف لـ400 طفل من مدرسة بنيجيريا، أولها تفاوض بوكو حرام مع الحكومة لإطلاق سراحهم، وثانيا القيام بتجنيدهم واستخدامهم في عمليات انتحارية، وثالثًا ابتزاز أهاليهم للحصول على دعم مادي.





