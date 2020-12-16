فلسطين: وفاتان و44 إصابة جديدة بكورونا بين جالياتنا بالخارج

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع حالات الوفاة إلى 330، وعدد الإصابات إلى 8 آلاف و485 إصابة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سفارة فلسطين لدى تركيا قد سجلت حالتي وفاة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 13.

وأكد البيان أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بأنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بـ(كورونا) في صفوف الجالية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي.