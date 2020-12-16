مثلو الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات اقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر

اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر آخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية اليوم.



وكان من المفترض أن ينتهي أجل العقوبات في 31 يناير 2021، واليوم تقرر تمديدها لستة أشهر أخرى.



وقبل ذلك كان مصدر في وفد إحدى الدول الأوروبية بمجلس الاتحاد الأوروبي قد أكد القرار، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ منتصف 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، من جهتها موسكو ردت بالمثل على العقوبات الغربية وفرضت حظرا على استيراد مجموعة من السلع الغذائية والزراعية من تلك الدول.