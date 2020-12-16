 مثلو الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات اقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر - بوابة الشروق
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 2:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

مثلو الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات اقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر

الاتحاد الاوربي - ارشيفية
الاتحاد الاوربي - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 2:51 م
اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر آخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية اليوم.

وكان من المفترض أن ينتهي أجل العقوبات في 31 يناير 2021، واليوم تقرر تمديدها لستة أشهر أخرى.

وقبل ذلك كان مصدر في وفد إحدى الدول الأوروبية بمجلس الاتحاد الأوروبي قد أكد القرار، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على روسيا منذ منتصف 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، من جهتها موسكو ردت بالمثل على العقوبات الغربية وفرضت حظرا على استيراد مجموعة من السلع الغذائية والزراعية من تلك الدول.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك