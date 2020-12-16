عبدالله جمعة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان عبدالله جمعة قد أصيب قبل نهائي إفريقيا أمام الأهلي، ولم يستطع المشاركة في النهائي.

وكتب ظهير الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام":«الحمدلله نتيجة المسحة سلبية».

وكان عبدالله جمعة قد غاب أيضا عن مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، وكذلك عن المواجهة الافتتاحية لفريقه في الدوري أمام المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الأبيض ( 2 – 0).

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مساء الخميس في قمة الجولة الثانية من بطولة الدوري العام مع بيراميدز.