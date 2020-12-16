تحرير 143 مخالفة في حملة مكبرة بسوق الصنايع بالأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بقيادة المقدم خالد الغول مدير الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمناطق سوق الصنايع وأبو الجود والتلفزيون والمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 143 محضرًا.



وتضمنت المخالفات 27 محضر إشغالات، و12 محضر باعة متجولين، و9 محاضر نظافة، و26 محضر عدم ارتداء كمامة، و3 محاضر شيشة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و53 محضر إزالات إدارية.



جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق؛ لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الانضباط العام، ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.