برلين تقر مشروع قانون يتيح مزيدا من الصلاحيات لهيئة الرقابة المالية

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أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون يتيح مزيدا من الصلاحيات لهيئة الرقابة المالية (بافين) وذلك بعد فضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع.

كما يتضمن مشروع القانون قواعد مشددة لمدققي الحسابات.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن " مشروع القانون هو خطوة حاسمة من أجل تعزيز المراقبة على الميزانية وإصلاح المراجعة المحاسبية والتصدي بصورة أكثر صرامة للأنشطة الإجرامية".

وأضاف نائب المستشارة انجيلا ميركل أن المشروع سيتيح أيضا ضمان أن تكون الميزانيات وشهادات المدققين المحاسبيين أكثر موثوقية " وسيتم تشديد القواعد بصورة ملحوظة وسيكون للرقابة المزيد من الحدة".

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان.

ويهدف المشروع إلى تجنب تكرار فضيحة ميزانية الشركة المفلسة في الوقت الراهن.

وكانت وايركارد قد اعترفت في حزيران/يونيو الماضي بوجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 9ر1 مليون يورو، وذلك قبل أن تشهر إفلاسها بعد ذلك بأيام قليلة.

وحسب الادعاء العام، فإن مجلس إدارة وايركارد ظل يخدع البنوك والمستثمرين بشكل منهجي على مدار أكثر من خمسة أعوام ووصف هذه الجريمة بأنها " احتيال تجاري تم بشكل عصابي".

وتفيد التحقيقات بأن الشركة سجلت خسائر على مدار سنوات ويفترض الادعاء العام أن الشركة كانت تعلن عن أرباح وهمية منذ عام 2015.