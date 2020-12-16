 الدنمارك تمدد إغلاق معظم المتاجر إلى بداية العام المقبل - بوابة الشروق
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الدنمارك تمدد إغلاق معظم المتاجر إلى بداية العام المقبل

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 9:27 م

أعلنت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إغلاق جميع مراكز التسوق مؤقتا حتى أوائل العام المقبل في أحدث خطوة لها للحد من جائحة فيروس كورونا.

وصرحت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مؤتمر صحفي بأن عمليات الإغلاق ستسري اعتبارا من غد الخميس.

وسيتم توسيع نطاق هذه الخطوة في غضون أسبوع بإغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات ومحلات البقالة والمتاجر الكبرى، من 25 ديسمبر إلى الثالث من يناير.

وقالت فريدريكسن إن مصففي الشعر وأخصائيي العلاج الطبيعي ومدارس تعليم القيادة ستغلق أبوابها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، كما سيبقى تلاميذ المدارس الابتدائية في المنزل اعتبارا من يوم الاثنين.

وأوضحت : "إنه إغلاق حقيقي للدنمارك خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".


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