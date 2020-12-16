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مداهمات في برلين للبحث ذهب مسروق من متحف

السلطات الالمانية - ارشيفية
السلطات الالمانية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:20 م
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة شنت حملة مداهمات على مساكن خاصة وتجار مجوهرات في العاصمة برلين اليوم للاشتباه في أن الذهب المسروق من أحد المتاحف تم صهره لصنع عملات معدنية مزيفة.

وبحسب تقرير للخدمة التليفزيونية لمجلة "دير شبيجل"، فإن العملية مرتبطة بسرقة عملة ذهبية وزنها 100 كيلوجرام من متحف "بوده" بالعاصمة في مارس 2017.

وقال أحد المحققين: "لدينا فرص بنسبة 50 إلى 50 في العثور على بقايا العملة الذهبية".

وكانت قيمة العملة، المعروفة باسم "ورقة القيقب الكبيرة"، تساوي 75ر3 مليون يورو عندما سُرقت في عملية سطو.

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة في برلين بسجن رجلين أربعة أعوام ونصف لكل منهما لتورطهما في الجريمة، وينتمي المتهمان إلى عائلة من أصول عربية معروفة للشرطة كجزء من عصابات الجريمة المنظمة في المدينة.

وأدين حارس أمن سابق في المتحف بتهمة مساعدة اللصوص، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وأربعة أشهر.

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