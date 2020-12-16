 القومي للمرأة: ندعم فتاة ميت غمر قانونيا للحصول على حقها من المتحرشين والمهددين لها - بوابة الشروق
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القومي للمرأة: ندعم فتاة ميت غمر قانونيا للحصول على حقها من المتحرشين والمهددين لها

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:36 ص

قالت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إنه تم التواصل مع فتاة ميت غمر التي تتلقى تهديدات بعد تعرضها للتحرش، مؤكدة أن المجلس يدعمها قانونيًا ويساعدها للحصول على حقوقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن تم رصد ومتابعة التهديدات التي تلقتها فتاة ميت غمر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى المجلس على استعداد أن يقدم دعم نفسي ومادي للفتاة.

وذكرت أن مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة غير معني بتقديم بلاغات بشأن التهديدات التي تتلقاها فتاة ميت غمر.

وأوضحت أن المجلس دائمًا ما يدشن حملات توعية في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التلفزيون، فيما يتعلق بالقوانين الرادعة للتحرش ويوفرللضحية حقوقها.

وتصدر هاشتاج «ادعم بسنت» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بعد تعرض فتاة ميت غمر، للتهديد من عدد من الشباب، بهدف التنازل عن البلاغ الذي تقدمت به ضد 7 شباب اتهمتهم بالتحرش جنسيا بها الخميس الماضى، والتى أمرت النيابة العامة -الإثنين- بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

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