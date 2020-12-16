دراسة حديثة تكشف قدرة مذهلة للكناغر على التواصل مع البشر

أصبح ما كانت تفعله شخصية سكيبي الكرتونية، من حديث مع كنغرها العبقري، حقيقة اليوم بعدما كشفت دراسة حديثة عن رغبة وقدرة الكناغر على التواصل مع البشر وفهمهم، رغم كونها حيوانات برية.
وقالت أليكساندرا جرين، المشاركة في الدراسة المشتركة بين جامعتي سيدني الأسترالية وهاربنتون البريطانية لصحيفة الجارديان، إنها خلال البحث قدمت للكناغر صناديق طعام صعبة الفتح فكانت الكناغر حين تستعصى عليها الصناديق تذهب إليها محدقة فيها وتعود للصندوق كإشارة بطلب المساعدة.
وأضافت جرين أنها حين كانت لا تستجيب للكناغر، كانت تعود من جديد وتشمها وتخدشها بأظافرها مؤكدة حاجتها للمساعدة.
وتكرر ذلك السلوك مع 11 كنغرا خلال الدراسة.
وقالت ألين ميجالجات، مشرفة الدراسة إنه من الغريب ظهور تلك السلوكيات لدى حيوان غير مستأنس إذ يعتاد ظهورها لدى الحيوانات شديدة الاستئناس كالخيل والكلاب.
وأضافت جرين، أن انتهاج ذلك السلوك من الكناغر رغم عدم تحدرها من سلالات مستأنسة يدل على ذكائها وسرعة تعلمها من إختلاطها القليل بالبشر.
واستطردت أن تلك الدراسة تعد شيئا جيدا لتحسين سمعة الكناغر التى ينظر إليها الناس ككائنات عدوانية وتقوم السلطات الأستراليةبإعدامها جماعيا.
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