المسبار الفضائي الصيني «تشانج إي 5» يستعد للعودة للأرض حاملا صخور من سطح القمر

يستعد المسبار الفضائي الصيني "تشانج إي 5" للهبوط في وقت مبكر من يوم غد الخميس، بالتوقيت المحلي، شمالي الصين، حاملا صخورا من سطح القمر.



وإذا ما نجح المسبار في الهبوط، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1976 التي يتم فيها إحضار عينات من القمر إلى الأرض.



ويأتي هذا في ختام مهمة للمسبار استمرت 23 يوما، وشملت الهبوط على سطح القمر، وجمع عينات من التربة والصخور، والالتحام بمركبة فضائية في مدار حول القمر، وأخيرا رحلة العودة إلى الأرض التي تستغرق أربعة أيام.



ويقول الخبراء، إن المسبار سيهبط حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الخميس (18:00 بتوقيت جرينتش الأربعاء)، بناء على تحذيرات طيران صينية، إلا أنه لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي.



وسيتم تسليم العينات إلى مختبر في بكين، حيث يهدف العلماء إلى الحصول على معلومات حول عمر التربة القمرية وتاريخها.



وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحضرت مهام أبولو الأمريكية 380 كيلوجراما من الصخور القمرية إلى الأرض، بينما أحضر الاتحاد السوفيتي نحو 300 جرام من التربة في مهام غير مأهولة.



و"تشانج إي 5"جزء من برنامج فضاء صيني طموح، يتضمن أيضا بناء محطة فضائية بحلول عام 2022 وإرسال مهمة استكشاف لكوكب المشترى بحلول عام 2029.