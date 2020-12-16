أمريكا توضح أسباب إدراج سرايا المختار بقائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إدراج "سرايا المختار" في البحرين على قائمة التنظيمات الإرهابية؛ نظرا إلى أنها "تشكل خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية"، بحسب موقع "سي إن إن" بالعربية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان: "سرايا المختار هي منظمة إرهابية مدعومة من إيران ومتمركزة في البحرين، وتشير التقارير إلى أنها تتلقى الدعم المالي واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني، يتمثل هدف سرايا المختار بحسب الجماعة نفسها بإسقاط الحكومة البحرينية بقصد تمهيد الطريق لإيران حتى تمارس نفوذا أكبر في البحرين، وقد خططت الجماعة لهجمات ضد أفراد أمريكيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية مقابل اغتيال مسؤولين بحرينيين".

وتابعت الخارجية: "تهدف عملية الإدراج هذه إلى حرمان سرايا المختار من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية، وتشتمل انعكاسات عملية الإدراج هذه من بين انعكاسات أخرى على تجميد كافة ممتلكات الجماعة ومصالحها في الممتلكات الواقعة في الولايات المتحدة أو التي تندرج ضمنها أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها مواطنون أمريكيون، كما يحظر على الأمريكيين الدخول في أي معاملات مع الجماعة بشكل عام".

وأضافت: "يخطر هذا الإجراء الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بأن سرايا المختار تشكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية، تقوم عمليات إدراج المنظمات الإرهابية بالكشف عن هذه المنظمات وعزلها ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما أنها تساند أعمال إنفاذ القانون التي تتولاها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى".