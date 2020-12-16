راقصة باليه كفيفة تدرب فاقدي السمع للحفاظ على نشاطهم البدني في فترة الوباء

حاولت كريشنا واشبورن، راقصة الباليه الكفيفة مساعدة غيرها من المكفوفين وفاقدي حاسة السمع، على ممارسة البالية، والحافظ على نشاطهم البدني، خلال فترة وباء فيروس كورونا، وذلك عبر حصص افتراضية بتطبيق "Zoom".

ومع قدرتها على تعليم غيرها رغم الإعاقة، ونجاحها في ذلك، قررت إنشاء فصل "غرفة الباليه المظلمة" لتقدم من خلاله حلقات عن الباليه.

وقالت المدربة الأمريكية الشابة، إنها استخدمت جهازي كبيموتر وميكرفون وكرسي الباليه حتى تستطيع تقديم الدروس في منزلها بمساعدة صديق لها غير كفيف، إضافة إلى تقنية الشكل الفني البصري التي تتيح للمشاركين معرفة أوصاف مفصلة عن حركات الجسم خلال رقص الباليه وبذلك استطاع المكفوفين والأصماء التعلم بسهولة.

وأكدت أن راقصي الباليه المبصرين يراقبون حراكاتهم في المرايا الكبيرة حتى يتقنوا التسلسل والكمال، ولكن عند المكفوفين فالهدف هو تشجيعهم على الاستمتاع بكل حركة ليتأكدوا أنهم قادرين على النجاح رغم الصعوبات- وفقًا لصحيفة "جرين باي برس-جازيت" الأمريكية الأسبوعية.

وأوضحت أنها استطاعت تعليم غيرها رقص البالية على الرغم من فقدانهم البصر، بفضل التدريبات التي تلقتها في عدة معاهد وكليات خاصة برقص المكفوفين وورش الرقص التي تعتمد على اللمس والصوت، إضافة إلى تعلمها أسس الباليه على يد معلمة متخصصة في رقص المكفوفين، واستمرت في الدراسة بجانب التدريبات حتى حصلت على درجة الماجستير في تعليم الباليه من الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

وأشارت إلى اعتمادها في تعليم المكفوفين على شرح الهيكل العظمي والميكانيكا الحيوية لهم في البداية حتى يكونوا قادرين على ضبط أجسادهم والشعور بكيفية تحرك كل عضلة ووضعها في شكل محدد، وفي اليوم الأول من الحصص، طلبت من المتدربين وضع شريط لاصق على الأرض في خط مستقيم ولمسه بأقدامهم للشعور به ومحاولة تثبيت القدم عند هذه النقط خلال بدء التدريبات، وفي كل حصة تعلمهم حركة جديدة.

وقالت المدربة، إن كل شخص ممن شاركوا في الحصص لديه تاريخ من التأثر النفسي بسبب مرضه، ولأنها واحدة منهم ومرت بتجارب مشابها، صممت أن تجعلهم يتعلمون الباليه من خلال المحادثات ونجح الكثير منهم في ذلك.

وقال لين بيرنز، رجل كفيف يبلغ من العمر 60 عامًا، وأحد المشاركين في حصص الباليه، إنه كان يتوقع فشله لأن هذه الرقصة تحتاج إلى مراقبة الجسم خلال التحرك ولكن بعد تشجيع أحد الأصدقاء له لتجربة ذلك، استطاع النجاح إلى حد ما وهذا غير كثيرًا من حياته ونظرته للحياة.