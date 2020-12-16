وفاة مأساوية لأم متأثرة بإصابتها بحريق أضرمه ابنها بالمحلة

توفيت اليوم الأربعاء، أم أشعل نجلها النيران في جسدها أمام مسمع ومرأى من الجميع بعد محاولات استمرت عدة أيام لإنقاذها إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وقررت نيابة ثالث المحلة الكبرى، تجديد حبس الشاب الذى أشعل النيران في والدته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ما تسبب في إصابتها بحروق في مختلف أنحاء جسدها.

وكشفت التحريات عن التفاصيل الكاملة في واقعة الأم التي ألقى نجلها بنزينًا عليها أمام الجميع في منطقة سوبرماركت زكريا بالمحلة.

وأكدت التحريات أن المتهم مدمن مواد مخدرة، مما تسبب في حدوث خلل نفسي له؛ لذا اعتاد الأعتداء بالضرب على أمه وشقيقته الصغرى على مدار السنوات الماضية ودائم الخلاف معهما وترك المنزل.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بقيام شاب يدعى "رامي" ويبلغ من العمر 27 عام بإلقاء بنزين على جسد أمه، وتدعى نهاد محمد علي في الأربعينات من العمر وفاقدة الوعى ثم فر هاربًا.

وانتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنها مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء جسدها.

وأكد شهود العيان، أن المتهم ألقى البنزين على أمه بمجرد خروجها من المنزل، والسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل المصابة إلى مستشفى لتلقى العلاج.