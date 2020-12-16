بايدن يقدم العمدة السابق بيت بوتيجيج كمرشح لمنصب وزير النقل

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قدّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشكل رسمي عمدة ساوث بيند بإنديانا السابق "بيت بوتيجيج" كمرشح لمنصب وزير النقل.

ووصف بايدن، خلال خطاب له في ديلاوير حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، بوتيجيج بأنه "أحد أذكى الأشخاص على الإطلاق الذين يمكنك لقائهم وواحد من أكثر الأشخاص تواضعا".

وأثنى بايدن على المرشح قائلاً إنه "خبير إداري وخبير مخضرم" كما أنه كان ضابط مخابرات عمل في أفغانستان.

وقال بايدن إن وزارته "ستكون الأكثر تمثيلا لأي وزارة في التاريخ الأمريكي"، وإنها ستشمل عدداً أكبر من الأشخاص الملونين أكثر من أي إدارة سابقة.

ويُعد اختيار بوتيجيج المرة الأولى التي يختار فيها الرئيس المنتخب أحد خصومه الديمقراطيين السابقين للانضمام إلى إدارته.

وكان بوتيجيج قد ترأس عدداً من مشاريع البنية التحتية كرئيس للبلدية، أما كمرشح رئاسي فقد اقترح خطة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار.