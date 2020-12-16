الرئاسة: العالم كله يتابع ما يحدث في مصر بإشادة وإعجاب

شدد بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية على المستوى الشخصي والعام، في ظل بدء الموجة الثانية من كورونا على مستوى العالم.

وقال راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن ولي عهد أبو ظبي أوضح أن مصر نجحت بشكل كبير في احتواء تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى تحقيق مصر أرقام إيجابية جيدة في الاقتصاد.

وأضاف أن نجاح مصر في إدارة أزمة كورونا دليل على توازن سلوك الحكومة المصرية في التعامل مع الفيروس، سواء بشكل احترازي أو بصورة لم تمنع دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق فائض أولي في الموازنة ونسبة نمو في الاقتصاد بشكل غير مسبوق في العالم أجمع، ذاكرًا أن هذا أمر مبشر الاقتصاد في مصر.

ونوه بأن العالم كله يتابع ما يحدث في مصر بإشادة وإعجاب، مضيفًا أن هذا ليس حديث المسؤولين في مصر وإنما المنظمات الدولية على مستوى العالم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وحسبما صرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقدت جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول جوانب العلاقات كافة بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.