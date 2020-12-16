في السنوات القليلة الماضية أعلنت العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن جون هانسون، وليس باراك أوباما، هو أول رئيس أسود للولايات المتحدة؛ حيث ادعت تلك المنشورات التي تحتوي على صورة بالأبيض والأسود لرجل يرتدي نظارة، أن هانسون كان أول رئيس للولايات المتحدة قبل جورج واشنطن.

عزا مؤرخون مثل جيمس روبنسون؛ الذي كان يعمل سابقًا في متحف دوركفيل للمجتمع التاريخي، الفضل إلى الممثل الكوميدي الراحل ديك جريجوري في الترويج للاعتقاد حول جون هانسون في التسعينيات، وفقا لما ذكره موقع "يو إس إي توداي" الأمريكي.

وفي مايو 2016 ذكر منشور على فيسبوك أن هانسون، كان أول رئيس أسود للولايات المتحدة وليس باراك أوباما، وأنه هو أيضًا أول رئيس للولايات المتحدة حتى قبل جورج واشنطن.

من هو جون هانسون المقصود؟

تخلط الأسطورة التي أحاطت بالرئيس الأمريكي الأول بين شخصيتين تاريخيتين تدعيان جون هانسون، أحدهما ذي بشرة سوداء والآخر أبيض.

كان جون هانسون الأسود عبدًا سابقًا من ماريلاند اشترى حريته وانتقل إلى ليبيريا في عام 1827، التي كانت مستعمرة في غرب إفريقيا، أسسها العبيد الأمريكيون المحرّرون قبل بضع سنوات.

وخلال أوائل ومنتصف القرن التاسع عشر، شجعت منظمات مثل جمعية الاستعمار الأمريكية، الأمريكيين المستعبدين سابقًا على الانتقال إلى هناك؛ حيث ذهب هانسون ليصبح عضوًا في مجلس الشيوخ في ليبيريا.

من خلال العمل مع جمعية الاستعمار الأمريكية في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر، التقط مصور أسود يُدعى أوغسطس واشنطن صورًا لمهاجري ليبيريا، بما في ذلك صورة لهانسون.

أما جون هانسون الأبيض، فخدم كمندوب في الكونجرس القاري في أوائل ثمانينيات القرن الثامن عشر بموجب مواد الكونفدرالية؛ الشكل الأولي للحكم الفيدرالي في أمريكا، وبعد التصديق على المواد في عام 1781، أصبح الكونجرس القاري معروفًا باسم "كونجرس الكونفدرالية" أو "الولايات المتحدة في الكونجرس المجمع"، إذ تم اختيار هانسون من بين المندوبين ليكون أول رئيس لهذه الهيئة.

وقال بيتر مايكل؛ مؤلف كتاب "تذكر جون هانسون: سيرة ذاتية للرئيس الأول لحكومة الولايات المتحدة الأصلية"، إن الآباء المؤسسين قاموا عمدًا بتقييد سلطة الحكومة الفيدرالية بموجب مواد الاتحاد.

وأضاف: "لقد كانت ضعيفة حسب التصميم، ولم يكن أحد على دراية بهذا الأمر أكثر من الرجال التسعة الذين شغلوا منصب رئيس الحكومة الأولى."

امتلك هانسون القليل من السلطات التنفيذية التي مُنحت لاحقًا لرؤساء الولايات المتحدة من واشنطن فصاعدًا، وخدم فترة ولايته لمدة عام واحد كرئيس وتوفي عام 1783.

أدركت الولايات المتحدة أن حكومتها الفيدرالية بحاجة إلى سلطة أوسع لفرض الضرائب وتنظيم التجارة، وكتبت دستورًا في عام 1787، والذي أنشأ هياكل الحكومة الفيدرالية التي لدينا اليوم.

ربما لم تكن واشنطن الأولى

وقال مارك كرواتي؛ الأستاذ المساعد في السياسة المقارنة والرئاسة الأمريكية في جامعة جورج واشنطن: "لقد كان هانسون أول رئيس للولايات المتحدة لكن الأمر يعتمد على تصفيات معنية."

ويقترح كرواتي، أن عددًا من الرجال يمكن أن يُطلق عليهم لقب أول رئيس قبل انتخاب واشنطن عام 1789.

وأشار مايكل؛ وهو من سلالة جون هانسون الأبيض، إلى أن القادة في تلك الحقبة، بمن فيهم واشنطن نفسه، أشاروا إلى أنه بالرغم من اعتبار هانسون أول رئيس، إلا أنه لم يكن هانسون ولا أي من الرجال الذين حملوا لقب الرئيس قبل واشنطن من السود.

وقال روبنسون من جمعية دوركفيل التاريخية، إن الأمريكيين من جميع الأعراق اعتنقوا أسطورة جون هانسون، ويرجع ذلك إلى أن روايات التاريخ الأمريكي تغاضت عن إنجازات القادة السود.

وتابع: "أعتقد أن المجتمع الأسود لديه أبطال حقيقيون لم يتم الإبلاغ عنهم بشكل مؤسف".

وكان جون هانسون، الذي شغل منصب أول رئيس لكونجرس الاتحاد من البيض، الصورة التي يُزعم أنها أول رئيس أسود للولايات المتحدة هي في الواقع لجون هانسون آخر؛ وهو الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ الليبيري في منتصف القرن التاسع عشر.

لم يتم اختراع التصوير الفوتوغرافي حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر؛ ما جعل من المستحيل وجود صورة لأول رئيس أمريكي، ولذا أصبح باراك أوباما أول رئيس أسود للولايات المتحدة.