مالطا تعاني من نقص أدوية مرض الإيدز

أدى النقص في أدوية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (إيدز)، في مالطا إلى لجوء المرضى في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط إلى تجميع الأقراص التي يحتاجونها للسيطرة على المرض.

وأصبح العديد من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المنقذة للحياة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية غير متوفر حاليا في مالطا، حيث تقول المنظمات غير الحكومية أن النقص هو نتيجة للانتقال الفاشل إلى أشكال جديدة من الأدوية.

وأجبر هذا النقص، الذي وصفته حركة حقوق المثليين في مالطا بأنه "أزمة صحية عامة"، المنظمات غير الحكومية على جمع الأدوية من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية الذين لديهم حبوب مخزنة، وتوزيعها على المرضى الذين نفدت حبوب الدواء عندهم.

وقال كريس فينسينت جونج، رئيس مجموعة دعم مرضى الإيدز "تشيكبوينت مالطا" "بعض الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يضطرون إلى البحث بصعوبة شديدة عن أدويتهم".

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لشيء بهذه الأهمية، خاصة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي".

وقالت وزارة الصحة في مالطا إن الأدوية الجديدة الأكثر تقدمًا لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية ستصل إلى البلاد في الأسابيع المقبلة، وفي غضون ذلك سيكون لدى المرضى "إمدادات كافية لتلبية مطالبهم".