أحمد زاهر يتعاقد على بطولة فيلم فارس

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أعلن الفنان أحمد زاهر، اليوم الأربعاء، تعاقده على بطولة فيلم "فارس"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر زاهر صور له بصحبة فريق عمله الجديد، وكتب معلقًا: "الحمد لله والشكر لله تم التعاقد على فيلم فارس للعرض ٢٠٢١، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف شركه الجذور، وجاري ترشيح باقي أبطال الفيلم ادعولنا".

ياتي هذا العمل بعد نجاح فيلمه الأخير «زنزانة 7»، الذى عرض نهاية موسم الصيف الماضي، وحقق الفيلم إيرادات جيدة رغم التخوفات من جائحة كورونا.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والمتوقع عرضه ابتداءً من 27 ديسمبر الجاري.